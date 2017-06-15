НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн – РИА Новости. Суд в четверг приговорил обвиняемую в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей жительницу Нижегородской области, которая довела до истощения мальчиков-двойняшек, к трем годам колонии-поселения, сообщает СУСК по региону.

"Собранные следователями СУ СКР по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 34-летней Марии Алексеевой… 15 июня приговором суда Алексеевой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении женщины было возбуждено по статьям "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении двух лиц, в отношении малолетнего, с особой жестокостью", "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем", "Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству".

Следствие и суд установили, что в июне 2016 года подсудимая забрала из дома ребенка во Владимирской области двух своих сыновей 2013 года рождения. При этом мальчики-двойняшки нуждались в постоянном наблюдении у врачей. В июле она и ее шесть малолетних детей переехали для проживания в поселок Мулино в Нижегородской области. По информации СУСК, подсудимая, "ненадлежащим образом исполняла свои обязанности родителя по воспитанию несовершеннолетних", она не поставила сыновей-двойняшек на учет в учреждении здравоохранения Нижегородской области.

Кроме того, она содержала своих детей "в квартире в антисанитарных условиях, в отсутствие должного количества продуктов питания, средств гигиены, учебных пособий, игрушек, спальных мест и спальных принадлежностей", добавляет следственное управление.

Помимо этого, по данным следствия, Алексеева жестоко обращаясь с детьми, систематически лишала их питания, не обеспечивала детям должного ухода. В результате у мальчиков-двойняшек развилось "истощение 3 степени, вызвавшее причинение средней тяжести вреда здоровью по признаку длительности его расстройства", уточняет СУСК.

По информации ведомства, все несовершеннолетние дети у Алексеевой изъяты, в отношении мальчиков-двойняшек она лишена родительских прав, в отношении еще четырех малолетних детей ее родительские права ограничены. Всего у нее девять несовершеннолетних детей. 11-летний мальчик живет с родным отцом. Двое старших находятся во Владимирской области у родителей матери.-0-