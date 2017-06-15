СК проверит жалобу жительницы Нягани к президенту по поводу вагон-городка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июн — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит проверку после обращения жительницы Нягани к президенту РФ Владимиру Путину по поводу условий жизни в вагон-городке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По словам женщины, вагончик был построен еще в конце 1970-х годов в качестве места временного проживания строителей, работавших в Нягани. Как заявили в следственном управлении, женщина живет в нем более 20 лет.

"Находящиеся в указанном городке жилые постройки фактически не предназначены для проживания в северных условиях, а программа по их сносу и переселению живущих в них граждан проводится ненадлежащим образом и сильно растянута во времени", — прокомментировали в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время следователи проводят проверку по изложенным в обращении женщины фактам. "В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации города, ответственных за реализацию программы по расселению граждан из указанного жилья", — резюмировали в следственном управлении.

Ранее сообщалось, что собственную проверку совместно с муниципальными властями проводят и в окружной прокуратуре.

По информации правительства Югры, на территории Нягани остается чуть более 950 приспособленных для проживания строений, где зарегистрированы почти три тысячи человек.

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