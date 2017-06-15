Спешившие в ресторан лихачи выехали на встречку возле Белого дома в Москве

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Два водителя проехали по встречной полосе, обгоняя пробку у Дома правительства в центре Москвы. Видео инцидента опубликовано в Instagram.

На записи, снятой из одной из машин, видно, как два автомобиля едут вдоль почти не движущегося потока транспорта. Встречным машинам приходится объезжать лихачей.

"Когда торопишься на любимый пятачок с ресторанами, а тут вот такая ситуация", — говорится в подписи к видео.

В мае прошлого года широкий общественный резонанс вызвал заезд на Mercedes Gelandewagen сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова с друзьями. Полицейские гнались за ними в течение нескольких часов, пока пассажиры внедорожника транслировали происходящее в интернете. Во время гонки водитель Gelandewagen грубо нарушал ПДД. Впоследствии Гагаринский суд назначил Шамсуарову наказание в виде обязательных работ, а иномарка была конфискована в пользу государства.