Школьника подозревают в ударе полицейского на акции 12 июня в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Правоохранительные органы установили личность 17-летнего школьника, который подозревается в том, что ударил полицейского во время несанкционированной акции 12 июня на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении городского ГСУСК РФ.
"В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен 17-летний школьник, который подозревается в том, что 12 июня 2017 года около 14 часов на Марсовом поле во время проведения несанкционированного митинга, ударил кулаком по лицу полицейского", — говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.
Согласно официальным данным МВД, полиция в понедельник задержала 500 участников несанкционированной акции оппозиции в Санкт-Петербурге; в несанкционированном мероприятии приняли участие около 3,5 тысячи человек. По данным аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой, на митинге на Марсовом поле в Петербурге задержали 73 несовершеннолетних, которых впоследствии отпустили.