Школьника подозревают в ударе полицейского на акции 12 июня в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Правоохранительные органы установили личность 17-летнего школьника, который подозревается в том, что ударил полицейского во время несанкционированной акции 12 июня на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении городского ГСУСК РФ.

Ранее сообщалось, что 12 июня на Марсовом поле во время проведения несанкционированного митинга неустановленный мужчина ударил кулаком по лицу полицейского. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти".

"В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен 17-летний школьник, который подозревается в том, что 12 июня 2017 года около 14 часов на Марсовом поле во время проведения несанкционированного митинга, ударил кулаком по лицу полицейского", — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Ранее сообщалось, что петербургский штаб оппозиционера Алексея Навального подавал заявку в мэрию на проведение акции 12 июня с антикоррупционными лозунгами на Марсовом поле, городские власти предложили альтернативный вариант — перенести акцию в Удельный парк, но организаторы с таким предложением не согласились. После предупреждения по мегафону, что акция является незаконной и ее участники будут задержаны, полиция начала задержание наиболее активных из них.

Согласно официальным данным МВД, полиция в понедельник задержала 500 участников несанкционированной акции оппозиции в Санкт-Петербурге; в несанкционированном мероприятии приняли участие около 3,5 тысячи человек. По данным аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой, на митинге на Марсовом поле в Петербурге задержали 73 несовершеннолетних, которых впоследствии отпустили.