СК начал проверку после жалобы Путину жительницы аварийного дома в Ижевске

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Следователи в Удмуртии начали проверку после жалобы президенту России Владимиру Путину жительницы аварийного дома в Ижевске, сообщает пресс-служба СК РФ.

В ходе "прямой линии" к президенту поступил вопрос от жительницы Ижевска с жалобой на то, что дом, в котором живет ее семья, признали аварийным, но расселение назначили только на 2029 год. Путин пообещал лично приехать к женщине.

"Начата доследственная проверка по обращению жительницы города Ижевска, поступившему на "Прямую линию с президентом Российской Федерации" по вопросу нарушения прав жильцов дома, находящегося в аварийном состоянии… В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации муниципального образования "Город Ижевск" по статье… "халатность", — говорится в сообщении СК.

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