В Москве пять членов "Хизб ут-Тахрир"* получили от 15 до 18 лет колонии

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Московский окружной военный суд в четверг приговорил на срок от 15 до 18 лет заключения пятерых членов запрещённой партии "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Все фигуранты дела являются гражданами Таджикистана, своей вины они не признают, утверждая, что проводили мирные собрания, на которых читали религиозную литературу.

Судом и следствием установлено, фигуранты участвовали в деятельности террористической организации, вели активную вербовочную деятельность, пропагандировали идеи радикального ислама, а также выступали за построение на территории РФ исламского халифата.

*"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами") в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность также запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.