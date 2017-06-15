В ассоциации НП "Совет рынка" в Москве проходит обыск, сообщил источник

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Правоохранители пришли с обысками в здание ассоциации НП "Совет рынка" (регулятор энергорынка в РФ) на Краснопресненской набережной в Москве, причины пока неизвестны, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах.

"На данный момент в ассоциации (НП "Совет рынка") проходят обыски, и осуществляется другая оперативная деятельность, однако кто именно ее проводит и по какой причине, сказать пока нельзя", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что пристальное внимание уделяется бумажной документации и компьютерам.