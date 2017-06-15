Следствие закрыло дело чеченского бойца MMA Амриева

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Закрыто уголовное дело об использовании заведомо подложного документа, по которому в Белоруссии был задержан и экстрадирован боец смешанных единоборств (ММА) Мурад Амриев, сообщает в четверг МВД Чечни.
"Дознавателем ОП-3 УМВД по городу Грозный 14 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела…, по которому Мурад Амриев проходил в качестве подозреваемого", — говорится в релизе.
Судя по релизу, дело закрыто из-за истечения сроков давности уголовного преследования.
В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что этот шаг Госдепа продиктован не искренним беспокойством об Амриеве, а ставит целью задеть Россию. По его словам, Амриева не стали бы разыскивать, если бы он явился в отдел и дал показания, но так как спортсмен не приходил к следователю, то полиция имела право объявить его в розыск.