Следствие закрыло дело чеченского бойца MMA Амриева

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Закрыто уголовное дело об использовании заведомо подложного документа, по которому в Белоруссии был задержан и экстрадирован боец смешанных единоборств (ММА) Мурад Амриев, сообщает в четверг МВД Чечни.

"Дознавателем ОП-3 УМВД по городу Грозный 14 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела…, по которому Мурад Амриев проходил в качестве подозреваемого", — говорится в релизе.

Судя по релизу, дело закрыто из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

Находившийся в розыске Амриев был задержан в Белоруссии и передан России, впоследствии его отпустили из-под стражи под подписку о невыезде. Озабоченность в связи с задержанием спортсмена выражали власти США. Ссылаясь на данные СМИ, в Госдепе сообщали, что "Амриев выражал опасения в связи с вероятностью пыток и насилия в Чечне".

В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что этот шаг Госдепа продиктован не искренним беспокойством об Амриеве, а ставит целью задеть Россию. По его словам, Амриева не стали бы разыскивать, если бы он явился в отдел и дал показания, но так как спортсмен не приходил к следователю, то полиция имела право объявить его в розыск.