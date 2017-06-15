Полиция опровергла данные о поджоге на МКАД автобуса "коктейлем Молотова"

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пресс-служба столичного главка МВД опровергла сообщения о поджоге автобуса с пассажирами на МКАД, сообщив, что возгорание автобуса произошло в районе Солнцево, и в тот момент в салоне не было людей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что неизвестные якобы бросили "коктейль Молотова" в пассажирский автобус, который прибыл из Ставрополя и двигался по МКАД.

"В полицию поступило сообщение о возгорании автобуса на территории района Солнцево. Сотрудники полиции установили, что по адресу 1-й Дачный Мещерский проезд на неохраняемой парковке был припаркован автобус Mercedes. Произошло возгорание, по факту которого проводится проверка. Пассажиров в автобусе не было, пострадавших в результате возгорания нет", — сказал РИА Новости дежурный офицер столичного главка МВД, добавив, что этот инцидент произошел ночью 12 июня.

Как сообщил в свою очередь источник в правоохранительных органах, площадь возгорания составила один квадратный метр, горело лакокрасочное покрытие автобуса.