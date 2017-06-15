Путин: ГП проверит, где деньги для пострадавших от паводка на Ставрополье

"Прямая линия" с Путиным - 2017 (77)

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

РИА НОВОСТИ. ПУТИН ПОРУЧИЛ ГЕНПРОКУРАТУРЕ РФ ПРОВЕРИТЬ, ГДЕ ДЕНЬГИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАВОДНЕНИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ

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