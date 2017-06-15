Прокуратура Забайкалья проверит расходование выделенных погорельцам средств

Пожарные автомашины и самолет ИЛ-76 МД во время подготовки для тушения лесных пожаров в Забайкальском крае. Архивное фото

Пожарные автомашины и самолет ИЛ-76 МД во время подготовки для тушения лесных пожаров в Забайкальском крае. Архивное фото

КРАСНОЯРСК, 15 июн — РИА Новости. Прокуратура Забайкалья проведет проверку озвученной в ходе "Прямой линии" с президентом РФ информации жительницы региона, которая пожаловалась, что не получила жилье после пожаров 2015 года, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона Анатолий Усков.

"Прокуратура проведет проверку. Сложно сказать, почему женщина не получила жилье. Поставлена задача прокурору Оловяннинского района собрать информацию", — сказал Усков.

Как добавили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России, ход данной проверки находится на личном контроле прокурора Забайкальского края Василия Войкина. Подчеркивается, что при проверке будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение прав пострадавших жителей края, изучены обстоятельства сложившейся ситуации.

"При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования", — отмечается в сообщении пресс-службы ГП РФ.

Жительница Забайкалья Наталья Калинина сообщила в ходе "Прямой линии", что село, в котором она проживала, сгорело при пожарах в апреле 2015 года. Власти предоставляли жилье, но оно непригодно для проживания, добавила она. Путин пообещал обратить внимание региональных властей и прокуратуры на ситуацию с расходованием средств, выделенных на обеспечение жильем жителей Забайкальского края, потерявших свои дома в результате пожаров в 2015 году.