Экс-президента банка будут судить за хищение 426 миллионов рублей

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Бывший руководитель одного из российских банков пойдет под суд за хищение более 426 миллионов рублей под видом покупки ценных бумаг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся на сайте ведомства.

"Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего президента одного из кредитно-финансовых учреждений в хищении свыше 426 миллионов рублей под видом покупки ценных бумаг… Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу", — сказала она.

Отмечается, что экс-президент одного из банков совместно с неустановленными лицами провел сделки по приобретению фиктивных ценных бумаг у фирм-"однодневок". Деньги банка, поступившие на счета данных организаций, участники организованной группы использовали по своему усмотрению. Материальный ущерб составил свыше 426 миллионов рублей.

Сообщается, что в марте 2017 года экс-руководитель банка был задержан.