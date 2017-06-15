В Ростове-на-Дону задержали банду, нападавшую на финансовые организации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Предполагаемых организатора и участников банды, ограбившей несколько финансовых организаций и ювелирный магазин, задержали в Ростовской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

"Сотрудники ГУМВД России по Ростовской области задержали двоих участников и организатора вооруженной банды, совершивших несколько разбойных нападений на территории города Ростова-на-Дону и области", — пояснила Волк.

По версии следствия, житель Роства-на-Дону создал устойчивую вооруженную группу, в состав которой вошли двое ранее знакомых ему граждан. Подозреваемые незаконно приобрели огнестрельное оружие и боеприпасы и совершили пять вооруженных нападений на финансовые организации и ювелирный магазин, считает следствие.

"Подозреваемые под видом клиентов посещали различные учреждения, собирая информацию об охране и системе сигнализации. Позже, скрыв лица черными масками и угрожая оружием персоналу и посетителям, они забирали из кассы денежные средства и скрывались на автомобиле. В ходе своей противоправной деятельности фигуранты похитили более 10 миллионов рублей", — уточнила Волк.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 209 (создание и участие в устойчивой вооруженной группе), ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный группой лиц в крупном размере), ч.3 и ч.1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт… ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.