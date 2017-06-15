В Подмосковье три пьяных подростка на мотоцикле столкнулись с машиной ГИБДД

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Три пьяных подростка без шлемов и с выключенными фарами ехали по дороге возле села Никольское в Московской области, автомобиль ГИБДД при попытке их остановить столкнулся с мотоциклом, в результате чего погиб один подросток, говорится в сообщении Главного следственного управления СК РФ по Подмосковью.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств — ред.), по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть 13-летнего подростка", — говорится в сообщении.

В сообщении следователей отмечается, что сотрудники ГИБДД несколько раз по громкой связи просили подростков прижаться к обочине и остановиться, на что они не реагировали и продолжали набирать скорость. СК РФ проверит действия всех участников ДТП, отмечается в пресс-релизе.

Пресс-служба ГУМВД РФ уточнила, что мотоциклом управлял 17-летний подросток без прав и соответствующей защитной экипировки. Также в МВД отметили, что мотоцикл ему не принадлежал и был без номеров. Подросток совершил попутное столкновение с автомобилем ГИБДД, в результате чего погиб 13-летний мальчик, который также ехал без необходимой защиты, заключили в подмосковном главке МВД РФ.

Руководство подмосковного главка МВД РФ назначило проведение служебной проверки по факту случившегося, заключили в пресс-службе.