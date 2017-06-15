В Казани возбудили дело после смерти выпавшего из машины ППС задержанного

КАЗАНЬ, 15 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в Казани по факту смерти молодого человека, выпавшего из полицейского автомобиля на проезжую часть, сообщает правозащитная организация "Зона права", оказывающая юридическую поддержку матери погибшего.

По информации МВД по Татарстану, 4 июня экипаж патрульно-постовой службы полиции управления МВД России по Казани за хулиганство задержал трех молодых людей. Задержанные вели себя агрессивно, оказывали полицейским сопротивление, поэтому было принято решение доставить их в отдел полиции "Горки" для составления административного протокола. Как отмечало МВД, во время движения автомобиля ППС 27-летний молодой человек, находившийся в отсеке для задержанных, выбив ногами дверь, вылетел из машины, в результате получил травму головы, несовместимую с жизнью.

"В Казани возбуждено уголовное дело по факту смерти 27-летнего Сергея Щербакова, выпавшего из полицейского автомобиля на проезжую часть. Не установленные пока сотрудники патрульно-постовой службы УМВД по Казани подозреваются в халатности, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего. Им грозит до пяти лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

По информации правозащитников, следователь провел допрос матери погибшего и признал ее потерпевшей по уголовному делу. В настоящее время назначены судебно-медицинская, криминалистическая и трасологическая экспертизы.