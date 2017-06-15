В Казани возбудили дело после смерти выпавшего из машины ППС задержанного

КАЗАНЬ, 15 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в Казани по факту смерти молодого человека, выпавшего из полицейского автомобиля на проезжую часть, сообщает правозащитная организация "Зона права", оказывающая юридическую поддержку матери погибшего.
"В Казани возбуждено уголовное дело по факту смерти 27-летнего Сергея Щербакова, выпавшего из полицейского автомобиля на проезжую часть. Не установленные пока сотрудники патрульно-постовой службы УМВД по Казани подозреваются в халатности, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего. Им грозит до пяти лет лишения свободы", — говорится в сообщении.
По информации правозащитников, следователь провел допрос матери погибшего и признал ее потерпевшей по уголовному делу. В настоящее время назначены судебно-медицинская, криминалистическая и трасологическая экспертизы.