Волонтеры из Хабаровска подключились к поискам трехлетней девочки в ЕАО

ХАБАРОВСК, 15 июн — РИА Новости. Волонтеры из Хабаровского края подключились к поискам трехлетней девочки, пропавшей два дня назад в Смидовичском районе Еврейской АО, сообщил РИА Новости в четверг представитель УМВД РФ по региону.

По данным полиции, вечером 13 июня девочка 2014 года рождения ушла из дома в селе Соцгородок ЕАО, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. По факту исчезновения ребенка региональный главк СК РФ возбудил дело по статье "убийство малолетнего". Создан оперативный штаб по розыску ребенка, к поискам привлечены силы МЧС, полиции, кинологи, волонтеры, местные жители, военнослужащие погранвойск. Ориентировки о пропавшей девочке переданы всем наружным полицейским нарядам.

"Волонтеры из Хабаровского края подключились к поискам ребенка. Вместе с волонтерами из области они активно помогают полицейским и сотрудникам МЧС в розыске девочки, который ведется в круглосуточном режиме. В настоящее время в области, несмотря на теплую погоду днем, ночи остаются холодными. Пропавшая девочка была одета в кофту", — сказал собеседник агентства.

По его словам, руководство областного УМВД выражает всем добровольцам благодарность — без их помощи охватить огромную территорию было невозможно.

Полиция призывает граждан, располагающих какой-либо информацией о пропавшем ребенке, позвонить на горячую линию УМВД: 8 (42622) 2-03-02.