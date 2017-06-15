В Красноярске мужчина пытался сжечь бизнесмена за отказ в приеме на работу

КРАСНОЯРСК, 16 июн — РИА Новости. Житель города Назарово Красноярского края, обидевшись на отказ в трудоустройстве, облил предпринимателя бензином и поджег, сообщила РИА Новости официальный представитель главного следственного управления СК по региону Ольга Шаманская.

По ее словам, инцидент произошел в четверг утром в офисе одного из предприятий в промышленной зоне города. Предприниматель был госпитализирован в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами. По данному факту проводится доследственная проверка.

"По предварительным данным, в офис ООО "Сибтехрегион" пришел 35-летний мужчина недовольный тем, что при трудоустройстве он не прошел испытательный срок и не был принят в штат сотрудников. Увидев в коридоре директора, он, по словам свидетелей, несколько раз плеснул в него бензином и поджег, после чего скрылся с места происшествия", — сказала Шаманская.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство.