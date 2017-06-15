В Ленинградской области нашли тело 11-летнего мальчика

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Тело 11-летнего мальчика обнаружено на крыльце бани в поселке Ульяновка Ленинградской области, возбуждено дело о доведении до самоубийства, сообщается на сайте областного следственного управления СК РФ.

По первоначальным данным, мальчик находился у бабушки на каникулах. Ребенок рос в хорошей семье, хорошо учился и не пользовался интернетом.

"В связи с обнаружением тела малолетнего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства)", — говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, назначены необходимые экспертизы.