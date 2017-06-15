Чукотские следователи сообщили детали расследования крушения лодки

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Мужчина, управлявший перевернувшейся на Чукотке лодкой, не имел прав на управление маломерным судном, говорится в сообщении регионального следственного управления СК РФ.

Ранее представитель регионального главка МЧС РФ сообщил РИА Новости, что в четверг из села Островное в село Кепервеем Билибинского муниципального района вышла моторная лодка, на борту которой находилось семь человек, в том числе четверо детей. Пройдя два километра вверх по течению реки Малый Анюй в сторону села Кепервеем лодка с людьми перевернулась, матери с дочкой удалось выплыть на берег. Остальных пока ищут.

"По предварительным данным, семья из шести человек выдвинулась из села островное к районному центру на моторной лодке под управлением местного жителя, не имевшего прав на управление маломерным судном", — говорится в сообщении следователей.

На место происшествия отправился следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России.