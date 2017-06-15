На Чукотке нашли лодку, которая перевернулась с семью пассажирами на борту

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Спасатели нашли лодку, которая перевернулась на Чукотке с 7 пассажирами, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
"Лодку нашли, достать не пока могут из-за сильного течения. Других пассажиров пока не нашли. На борту находилось 7 человек: родители с 4 детьми и водитель лодки. Судно не принадлежало семье", — сказал собеседник.
По его словам, в Главном управлении МЧС России по Чукотскому автономному округу открыта работа телефона горячей линии.
От села Островного в поисковых работах участвуют 16 человек и 6 единиц техники, из села Кепервеем — 4 человека, 2 единицы техники.