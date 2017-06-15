В Хабаровске возбудили дело после травмирования трех рабочих на стройке

ХАБАРОВСК, 15 июн — РИА Новости. Следственное управление СК РФ возбудило уголовно дело по факту травмирования трех рабочих на стройке в Хабаровске, сообщает региональный главк СКР.

В среду вечером обрушилось перекрытие арки строящегося дома жилого комплекса "Аквамарин" по улице Тургенева, 82а в Хабаровске. В результате трое рабочих, граждан КНДР, упали с высоты четвертого этажа и получили телесные повреждения различной степени тяжести. Они госпитализированы. Прокуратура проводит проверку.

"Следователи по факту травмирования на стройке троих рабочих возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ". Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка действиям должностных лиц подрядной организации, отвечающих за технику безопасности при выполнении строительно-монтажных работ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.