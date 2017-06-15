На Чукотке перевернулась моторная лодка с семью пассажирами

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Моторная лодка с семьей из семи человек, включая четверых детей, перевернулась на Чукотке, пять человек пропали, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"Из села Островное в село Кепервеем Билибинского муниципального района вышла моторная лодка, предположительно марки "КРЫМ", на борту которой находилась семья из семи человек, в том числе четверо детей. Пройдя два километра вверх по течению реки Малый Анюй, в сторону села Кепервеем, лодка с людьми перевернулась, двум пассажирам удалось выплыть на берег. Местонахождение пяти людей неизвестно", — говорится в сообщении.

Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что среди пропавших трое детей, лодка перевернулась в 10 метрах от берега.

Местные жители начали поиски пропавших, на место происшествия вылетел первый заместитель губернатора Чукотского автономного округа Леонид Николаев, начальник регионального главка МЧС Руслан Назаров и пять спасателей.