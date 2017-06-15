В двух районах Сахалина объявлена чрезвычайная пожарная опасность

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июн – РИА Новости. Пятый чрезвычайный класс пожарной опасности объявлен в Тымовском и Охинском районах Сахалина, сообщает в четверг пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует пятый чрезвычайный класс пожарной опасности в лесах Тымовского и Охинского районов. Кроме того, четвёртый класс пожарной опасности угрожает территориям Ногликского, Смирныховского и Александровск-Сахалинского районов 16 июня", — говорится в сообщении.

Ранее в департаменте лесного хозяйства ДФО сообщили, что в минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 18 новых лесных пожаров. С учётом возгораний, зарегистрированных в предыдущие дни, всего в округе действовало 24 очага. Площадь, пройденная огнём за сутки, составила 1650,5 гектара.

По последним данным, с начала пожароопасного сезона на территории округа возникло 1052 лесных пожара на площади 182,7 тысячи гектаров.