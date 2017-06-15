В ЕАО более 100 человек ищут пропавшую трехлетнюю девочку

ХАБАРОВСК, 15 июн — РИА Новости. Более 100 человек ищут трехлетнюю девочку из села Соцгородок в Еврейской автономной области, пропавшую вечером 13 июня, в четверг к поискам подключили кинологов, сообщает региональный главк МЧС.

По данным полиции, в дежурную часть ОМВД России по Смидовичскому району поступило сообщение о том, что девочка 2014 года рождения ушла из дома в Соцгородке и ее местонахождение неизвестно. Незамедлительно были созданы поисковые отряды. Региональный главк СК возбудил по факту исчезновения ребенка дело по статье "убийство малолетнего". Был создан оперативный штаб по розыску ребенка, к поискам привлекли силы МЧС и полиции, волонтеров, местных жителей, военнослужащих погранвойск. Ориентировки о пропавшей девочке передали всем наружным полицейским нарядам.

"Более 100 человек продолжают поиски трехлетней девочки в Смидовичском районе Еврейской АО. Розыск не прекращался даже ночью. Сегодня к группе подключились кинологи Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России из Хабаровска. С рассветом возобновил полеты над местностью беспилотный летательный аппарат ЦУКС МЧС России по ЕАО. К родственникам ребенка для поддержки выехали психологи МЧС", — говорится в сообщении.

В среду водолазы обследовали колодцы и близлежащие к поселку водоемов. Предположения, что пропавшая девочка могла утонуть, не подтвердились. В четверг будут обследованы другие водоемы в окрестностях села.