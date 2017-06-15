За сутки площадь пожаров в Забайкалье увеличилась на 2,6 тысяч гектаров

КРАСНОЯРСК, 15 июн — РИА Новости. За сутки площадь лесных пожаров в Забайкальском крае увеличилась с 3,7 до 6,3 тысячи гектаров, сообщает региональное министерство природных ресурсов.

В ведомстве сообщили, что за сутки ликвидировано 14 пожаров на 698 гектарах. Ранее сообщалось, что в крае утром в среду горело 3,7 тысячи гектаров леса.

"По состоянию на 08.00 15 июня на территории лесного фонда Забайкальского края действует четыре лесных пожара в Акшинском, Карымском и Кыринском районах близ населенных пунктов Нарасун, Нарын-Талача, Ульхун-Партия, Букукун на общей площади 5 тысяч 759 гектаров. Кроме того, шесть лесных пожаров в Карымском, Красночикойском, Могочинском, Петровск-Забайкальском и Хилокском районах близ населенных пунктов Дарасун, Ямаровка, Амазар, Новопавловка, Харагун, Могзон локализованы на общей площади 595 гектаров", — говорится в сообщении.

На тушении работает 301 человек и 60 единиц техники.