СК просит домашний арест для подростка, распылившего газ на акции в Москве

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. СК РФ попросил суд поместить под домашний арест подростка, который 12 июня, по данным следствия, распылил слезоточивый газ в лицо омоновцу на несанкционированной акции в центре Москвы, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Как выяснилось, обвиняемый еще несовершеннолетний – ему 17 лет. Уголовная ответственность же в России наступает с 16 лет, а по ряду тяжких статей — с 14 лет.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Галяшкина Михаила, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти", — сказала она.

Адвокат Салман Джафаров сообщил РИА Новости, что подросток отказался давать показания. "Мой подзащитный на допросе отказался давать показания, воспользовавшись 51 статьей Конституции РФ", — сказал Джафаров.

Как сообщал СК РФ, подозреваемый распылил газ в глаза омоновцу, когда тот исполнял служебные обязанности. Сотрудник Росгвардии получил ожог глаз, ему потребовалась медицинская помощь.

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова (по официальным данным, участвовали 1,8 тысячи человек), а также несогласованный – на Тверской улице (4,5 тысячи участников). В ходе акции на Тверской, по данным полиции, около 150 человек были задержаны.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, наблюдавший за митингом оппозиции, отмечал тенденцию привлечения молодых людей к участию в несогласованной акции на Тверской улице, как это было в ходе протестов 26 марта.

Ранее члены СПЧ выразили обеспокоенность появляющимися в соцсетях призывами к школьникам и студентам участвовать в протестных акциях и подчеркнули недопустимость политической эксплуатации детей. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова также говорила о недопустимости манипулирования детским сознанием.