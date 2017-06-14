СК просит домашний арест для подростка, распылившего газ на акции в Москве

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. СК РФ попросил суд поместить под домашний арест подростка, который 12 июня, по данным следствия, распылил слезоточивый газ в лицо омоновцу на несанкционированной акции в центре Москвы, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Галяшкина Михаила, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти", — сказала она.
Адвокат Салман Джафаров сообщил РИА Новости, что подросток отказался давать показания. "Мой подзащитный на допросе отказался давать показания, воспользовавшись 51 статьей Конституции РФ", — сказал Джафаров.
Как сообщал СК РФ, подозреваемый распылил газ в глаза омоновцу, когда тот исполнял служебные обязанности. Сотрудник Росгвардии получил ожог глаз, ему потребовалась медицинская помощь.
Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, наблюдавший за митингом оппозиции, отмечал тенденцию привлечения молодых людей к участию в несогласованной акции на Тверской улице, как это было в ходе протестов 26 марта.
Ранее члены СПЧ выразили обеспокоенность появляющимися в соцсетях призывами к школьникам и студентам участвовать в протестных акциях и подчеркнули недопустимость политической эксплуатации детей. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова также говорила о недопустимости манипулирования детским сознанием.