В Прикамье от удара током погиб подросток, делавший селфи на электроопоре

УФА, 14 июн – РИА Новости, Рамиля Салихова. Пятнадцатилетний подросток в Пермском крае забрался с другом на электроопору, чтобы сделать селфи, и погиб от удара электрическим током, сообщается на сайте электросетевой компании "МРСК Урала".

Инцидент с подростками произошел во вторник в Очерском районе Прикамья.

"Два подростка забрались на металлическую анкерную опору. В результате приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением в 110 тысяч вольт, один из них получил электротравму, несовместимую с жизнью. Второй подросток остался по счастливой случайности жив и в настоящий момент дает показания правоохранительным органам", — поясняет компания. По их данным, подростки хотели сделать экстремальное фото на высоте.

Похожий случай произошел в начале недели в Башкирии. Девушка 16 лет забралась на железнодорожную цистерну чтобы сделать селфи, ее ударило электрическим током. В результате девушка получила ожог 90% тела, в настоящее время она находится в реанимации.