Источник: балерину театра "Мюзик-Холл" в Москве обокрал таксист

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Балерина театра "Московский Мюзик-Холл" обратилась в полицию после того, как таксист выгнал ее из машины в центре столицы, предположительно, украв у нее 5 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел утром в воскресенье, 11 июня.

"В полицию обратилась девушка, работающая балериной в театре "Мюзик-Холл", и рассказала о том, что ее выгнал таксист после того, как она попросила его довезти ее домой на юг Москвы. Они ехали с Таганской улицы до Загорьевского проезда, где таксист остановился и потребовал у девушки, чтобы она вышла. Она вышла из машины и обнаружила, что у нее пропали 5 тысяч рублей. Таксист к тому моменту уже уехал", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что полиция проводит проверку по заявлению девушки.