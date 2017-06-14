Тамбовские власти выделят помощь пострадавшим от взрыва газа в Моршанске

ТАМБОВ, 14 июн — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поручил незамедлительно оказать материальную помощь пострадавшим от взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Моршанске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Задачи ликвидации последствий взрыва бытового газа, который произошел накануне вечером на девятом этаже четырехподъездного жилого дома на улице Дзержинского, обсуждены в среду на оперативном совещании, которое прошло председательством Никитина.

"Пострадавшие должны получить всю необходимую поддержку, необходимо незамедлительно отработать все виды материальной помощи из регионального и местного бюджета. Следует выяснить обстоятельства произошедшего взрыва и дать оценку действиям всех служб, в ведении которых находилось здание. Надо устранить все последствия аварии в максимально сжатые сроки, задействовать все ресурсы. Ситуация будет у меня на особом контроле", — цитирует пресс-служба слова губернатора.

По информации начальника ГУ МЧС РФ по Тамбовской области Олега Зацепина на совещании, в ликвидации последствий взрыва задействованы все необходимые человеческие ресурсы и техника. Жители пострадавшего дома временно размещены в гостинице "Цна", им оказывается психологическая помощь. В настоящее время оценивается материальный ущерб и техническое состояние многоэтажки, а также возможность проведения восстановительных работ. В 144-квартирном доме проживало 282 человека.

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