В Чувашии грузовик наехал на велосипедистов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн – РИА Новости. В Чувашии водитель грузовика, по предварительным данным, не заметил движущихся по обочине велосипедистов и наехал на них, в результате пострадали три человека, сообщает пресс-служба МВД по республике.

ДТП произошло в среду около 14.00 мск при въезде в Чебоксары, недалеко от остановки общественного транспорта "Типсирма".

"По предварительным данным, водитель ISUZU не заметил движущихся по обочине велотуристов и совершил наезд на них. В результате столкновения трое из 7 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение", — говорится в сообщении.

Водитель грузовика был трезв, обстоятельства ДТП устанавливаются, отмечает пресс-служба.