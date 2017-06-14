В Москве арестовали мужчину, подозреваемого в избиении подростка

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в избиении семнадцатилетнего подростка в результате конфликта в Москве, заключен под стражу, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что инцидент произошел в ночь на 8 июня вблизи дома в 3-м Крутицком переулке. В ссоре тридцатилетний мужчина избил знакомого подростка 2000 года рождения, пострадавшего госпитализировали.

Полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, но следователи СК РФ усмотрели в ситуации признаки покушения на убийство, из-за чего инициировали передачу дела из полиции в СК.

"Сегодня по ходатайству следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время планируется предъявление ему обвинения", — говорится в сообщении СК РФ.

По данным ведомства, жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.