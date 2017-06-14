На севере Москвы подросток упал в шахту лифта заброшенной больницы

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Подросток получил множественные переломы, упав в среду днем в шахту лифта заброшенной больницы на севере Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Пятнадцатилетний подросток рухнул в шахту лифта в здании бывшей больницы по адресу: Клинский проезд, дом 2. Врачи диагностировали множественные переломы ребер", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники экстренных служб уже извлекли пострадавшего и передали его врачам. Обстоятельства происшествия выясняются.