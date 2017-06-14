На акции 12 июня в Петербурге задержали 73 несовершеннолетних

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. На несанкционированном митинге на Марсовом поле в Петербурге в понедельник было задержано 73 несовершеннолетних, которые уже освобождены, сообщает аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.

По данным МВД РФ, полиция в понедельник задержала 500 участников несанкционированной акции оппозиции в Санкт-Петербурге. Всего в этой акции, по данным ведомства, участвовали около 3,5 тысячи человек.

"По официальным данным полиции, которые сегодня были предоставлены детскому уполномоченному, всего было задержано 73 несовершеннолетних… Благодаря оперативной реакции правозащитников, общественных деятелей и простых петербуржцев удалось максимально быстро добиться освобождения всех задержанных ребят", — говорится в сообщении аппарата детского омбудсмена.

Как уточняется в сообщении, в отношении большинства задержанных подростков составлены административные протоколы по статье "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". В том числе на 11 человек также оформлены протоколы по статье "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

"По тем или иным причинам, в отношении 30 задержанных несовершеннолетних протоколы не составлялись. Тех, кто из-за возраста не может нести административную ответственность, могут поставить на учет в подразделении по делам несовершеннолетних полиции", — отмечает аппарат Агапитовой.

Омбудсмен просит родителей задержанных подростков, которые считают, что их права были нарушены, сообщать об этом.

"Письменных жалоб от законных представителей задержанных подростков в аппарат уполномоченного пока не поступало. Однако члены ОНК обратили наше внимания на ряд нарушений со стороны сотрудников полиции, эту информацию мы сейчас проверяем. Поэтому если вы считаете, что права вашего ребенка были нарушены, пожалуйста, сообщите об этом", — приводятся в сообщении слова Агапитовой.