СК завершил следствие против администратора "группы смерти" Будейкина

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Завершено расследование в отношении "Филиппа Лиса" (настоящее имя – Филипп Будейкин), скандально известного администратора одной из "групп смерти", сообщает СК РФ в среду.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Филиппа Будейкина, зарегистрированного в социальной сети под псевдонимом "Филипп Лис", обвиняемого по статье "Доведение до самоубийства и покушение на него"", — говорится в сообщении.

Материалы сейчас направлены в прокуратуру и далее, в случае утверждения обвинительного заключения, поступят в суд.

По данным следствия, Будейкин в апреле-мае 2016 года в Москве и Подмосковье в социальной сети "ВКонтакте" склонял подростков к суициду.