Следователи не знают, был ли стрелявший в Кратово "черным копателем"

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на одной из улиц поселка Кратово

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на одной из улиц поселка Кратово

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Следователи Подмосковья не располагают данными, что "кратовский стрелок" был "черным копателем", все обнаруженные у него исторические предметы приобретались у коллекционеров и на блошиных рынках, говорится в сообщении пресс-службы ГСУСК России по Московской области.

Отмечается, что следователи Подмосковья продолжают расследование дела по факту расстрела и вооруженного нападения Игоря Зенкова на жителей поселка Кратово. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что "кратовский стрелок" был "черным копателем": нелегально выкапывал оружие времен Великой Отечественной войны в подмосковном лесу и модифицировал его. Оружие не состояло на учете.

По данным СК, при разборе завалов дома Зенкова были в частности обнаружены винтовка Мосина, автомат ППШ, винтовка "Арисака", гранаты и другие боеприпасы.

"В настоящее время следователи не располагают данными, что Игорь Зенков был копателем исторического оружия. Как установлено следствием, все предметы исторической атрибутики, в том числе со времен Великой Отечественной войны, Зенков приобретал у коллекционеров, в том числе на блошиных рынках", — говорится в сообщении.

Житель Кратово в субботу вечером из окна своего дома открыл огонь по прохожим, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. После полуночи "стрелок" был ликвидирован, его жертвами стали четыре человека, еще двое были госпитализированы. В ходе противостояния несколько силовиков получили легкие ранения.