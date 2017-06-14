Останки матери "кратовского стрелка" еще не нашли, сообщили следователи

Сотрудники аварийно-спасательных служб и центра медицины катастроф дежурят на одной из улиц поселка Кратово

Сотрудники аварийно-спасательных служб и центра медицины катастроф дежурят на одной из улиц поселка Кратово

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Следователи до сих пор не обнаружили тело одной из предполагаемых жертв "кратовского стрелка" — его собственной матери, разбор пепелища продолжается, сообщает в среду ГСУСК по Подмосковью.

"Продолжается поиск останков Светланы Герцевой, матери Игоря Зенкова, продолжается разбор места пожара", — говорится в релизе.

Как сообщалось, женщина болела и не могла передвигаться самостоятельно. Она жила в доме с сыном.

Житель подмосковного поселка Кратово, экс-сотрудник МЧС Игорь Зенков в субботу вечером из окна своего дома открыл огонь по прохожим, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. После полуночи "стрелок" был ликвидирован, его жертвами стали четыре человека, еще двое были госпитализированы. В ходе противостояния несколько силовиков получили легкие ранения.