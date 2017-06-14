Следователи допросили более 50 свидетелей по делу "кратовского стрелка"

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на одной из улиц поселка Кратово

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на одной из улиц поселка Кратово

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Следователи Подмосковья допросили более 50 свидетелей и назначили более 30 экспертиз в рамках расследования дела "кратовского стрелка", сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.

Житель Кратово в субботу вечером из окна своего дома открыл огонь по прохожим, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. После полуночи "стрелок" был ликвидирован, его жертвами стали четыре человека, еще двое были госпитализированы. В ходе противостояния несколько силовиков получили легкие ранения.

"В настоящее время следователями регионального СК допрошено более 50 свидетелей, назначено более 30 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские экспертизы тел Игоря Зенкова и потерпевших, баллистические судебные экспертизы, экспертизы метательного и холодного оружия по предметам, изъятым в ходе секторального осмотра места происшествия, а также посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза", — говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, следователи не располагают результатами назначенных судебных экспертиз. Отмечается, что выводы экспертов в совокупности с другими доказательствами позволят установить истинную причину преступления и его обстоятельства, восстановить полную картину событий.