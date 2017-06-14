Возле военного объекта в Североморске обнаружили более двух тонн взрывчатки

МУРМАНСК, 14 июн – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Северному флоту обнаружили недалеко от одного из военных объектов Североморска захоронение более 2 тонн тетраоксида диазота, который является высокотоксичным соединением, основным компонентом бинарного взрывчатого вещества, сообщили в ведомстве.

Вещество обнаружено в ходе проведения плановых мероприятий, направленных на искоренение незаконного оборота средств поражения, в непосредственной близости от одного из военных объектов в Североморске.

"Указанное высокотоксичное соединение является основным компонентом бинарного взрывчатого вещества, технология снаряжения которого не требует сложного оборудования", — пояснил представитель спецслужб. В ведомстве также добавили, что это вещество известно с XX века как панкластит, оно применялось даже для изготовления авиабомб.

"В настоящее время, обладая хорошими детонационными характеристиками и возможностью оперативного изготовления на месте, — активно используется при строительстве, например для дробления скальной породы", — отметили в пресс-службе УФСБ.

Опасная находка была брошена подрядной организацией, зарегистрированной в Северо-Кавказском регионе России и привлеченной для строительства военного объекта.