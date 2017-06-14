В Забайкалье, где произошло ДТП с автобусом, возбудили дело о халатности

КРАСНОЯРСК, 14 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность" после ДТП с автобусом в Забайкальском крае, в котором погибли 14 человек, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК региона Егор Марков.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По данным минздрава Забайкальского края, погибли 14 человек, в том числе водитель, 35 получили ранения, двое отказались от госпитализации.

Как сообщил Марков, в ходе расследования были выявлены "признаки халатности должностных лиц федерального казенного учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства". По данным следствия, должностные лица ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по контролю за обеспечением безопасности дорожного движения при производстве ремонтных работ.

"Так, на крутом повороте дороги отсутствовало барьерное ограждение и знаки, предупреждающие об опасном месте и снижении скорости движения, не была нанесена соответствующая дорожная разметка. Несмотря на такие нарушения, должностными лицами ФКУ УФАД "Южный Байкал" не были приняты меры к ограничению движения транспорта на данном участке дороги, что повлекло за собой аварию с человеческими жертвами", — сказал он.

По данным СК, возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, которая повлекла совершение ДТП с человеческими жертвами. Следователи допросили работников ФКУ УФАД "Южный Байкал", работников подрядных организаций, занимающихся проведением ремонта, изъяли техническую документацию о ходе ремонтных работ, провели другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.