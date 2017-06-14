Найденного в лесу на Урале мальчика доставят в больницу в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Четырехлетний мальчик, потерявшийся 10 июня в лесу близ Рефтинского водохранилища и найденный в среду, 14 июня, будет доставлен в больницу Екатеринбурга, сообщает свердловский минздрав.

Ранее минздрав региона сообщал, что за ребенком отправлена машина скорой помощи, которая должна была доставить мальчика в асбестовскую больницу. Позже появилась информация, что ребенок эвакуирован из зоны поиска, ему оказывается необходимая помощь, для его эвакуации отправят вертолет.

"Ребенок будет доставлен вертолетом медицины катастроф в областную детскую клиническую больницу №1", — говорится в сообщении.

Руководитель пресс-службы регионального ГУМВД Валерий Горелых добавил, что сейчас мальчик находится в больнице Асбеста. Вертолет за ним уже прибыл в этот город.

"У Димы сильно истощен организм, произошло обезвоживание и переохлаждение. Имеется подозрение на пневмонию. На теле у малыша множественные укусы клещей. Снятые клещи отправлены на исследование, на предмет заражения энцефалитом. Угрозы жизни ребенка, по мнению специалистов, нет", — отметил Горелых.

Ребенок пропал утром в субботу, 10 июня, на берегу Рефтинского водохранилища. Вместе с родителями он приехал на берег водоема, а затем отправился с отцом за дровами. По пути он захотел вернуться к матери, и мужчина отпустил его. К поискам привлекли до 500 человек. В среду ребенок был найден в лесу живым, но в тяжелом состоянии.