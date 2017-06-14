В Астрахани мужчина напал с ножом на женщину с двумя детьми

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Жительница Астрахани скончалась в больнице, ее сын находится в коме после получения ножевых ранений в собственной квартире, сообщила в среду РИА Новости представитель СУСК РФ по Астраханской области.
Как заявил представитель СК, подозреваемый задержан, но он не дает признательных показаний. Возбуждено уголовное дело по факту убийства молодой женщины и покушения на жизнь ее малолетнего сына (ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст.30 п.п. "а","в" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц и малолетнего).
"В силу того, что семья не сильно благополучная, думаю, что он старше своих лет в плане бытовом, скорее всего, он защищал мать. Подозреваемый попал в квартиру с согласия потерпевшей. Она вела асоциальный образ жизни, у нее висело объявление в социальных сетях об услугах массажа, много случайных людей было в квартире. Дети не сильно ухожены, сама квартира имеет непрезентабельный вид. Почему у мужчины возник умысел совершить нападение, на какой почве возникли эти мысли, сейчас выясняется следователями", — рассказал источник, уточнив, что подозреваемый не является сожителем потерпевшей или отцом ее детей.
Он добавил, что подозреваемый ранее судим за кражи и разбой, мужчина только недавно освободился. По словам источника, в ближайшее время, будут запрашиваться материалы из мест его заключения.