В Астрахани мужчина напал с ножом на женщину с двумя детьми

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Жительница Астрахани скончалась в больнице, ее сын находится в коме после получения ножевых ранений в собственной квартире, сообщила в среду РИА Новости представитель СУСК РФ по Астраханской области.

"Следствием установлено, что вчера около полуночи женщина и ее двое малолетних детей доставлены в медицинские учреждения города. Мать и 9-летний сын с колото-резанными ранами разной степени тяжести, 5-тилетняя дочь потерпевшей без телесных повреждений в состоянии стресса находится под наблюдением специалистов. Ночью молодая женщина скончалась от полученных повреждений, за жизнь мальчика врачи продолжают бороться", — пояснила собеседница агентства. Она добавила, что мальчик в тяжелом состоянии, он прооперирован и находится в коме, девочка после перенесенного стресса пока не произнесла ни слова.

Как заявил представитель СК, подозреваемый задержан, но он не дает признательных показаний. Возбуждено уголовное дело по факту убийства молодой женщины и покушения на жизнь ее малолетнего сына (ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст.30 п.п. "а","в" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц и малолетнего).

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девятилетний мальчик, скорее всего, получил ножевые ранения, так как защищал мать от нападавшего.

"В силу того, что семья не сильно благополучная, думаю, что он старше своих лет в плане бытовом, скорее всего, он защищал мать. Подозреваемый попал в квартиру с согласия потерпевшей. Она вела асоциальный образ жизни, у нее висело объявление в социальных сетях об услугах массажа, много случайных людей было в квартире. Дети не сильно ухожены, сама квартира имеет непрезентабельный вид. Почему у мужчины возник умысел совершить нападение, на какой почве возникли эти мысли, сейчас выясняется следователями", — рассказал источник, уточнив, что подозреваемый не является сожителем потерпевшей или отцом ее детей.

Он добавил, что подозреваемый ранее судим за кражи и разбой, мужчина только недавно освободился. По словам источника, в ближайшее время, будут запрашиваться материалы из мест его заключения.