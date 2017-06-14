В Югре свора бродячих собак загрызла мужчину

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июн — РИА Новости. Следователи в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа проводят проверку в связи с гибелью местного жителя после нападения стаи бездомных собак, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Инцидент произошел в ночь на 14 июня в промышленном районе города. По версии следствия, на мужчину напали не менее 12 бездомных собак, от укусов которых он скончался на месте.

"В настоящее время проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего, по итогам которой будет принято процессуальное решение", — пояснили в управлении.