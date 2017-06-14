Суд отказался выпустить Олега Навального из колонии, сообщил адвокат

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Урицкий суд Орловской области в среду отказался досрочно освободить брата Алексея Навального Олега из колонии, сообщил РИА Новости его адвокат Кирилл Полозов.

"Суд отклонил нашу просьбу о замене неотбытого срока заключения более мягким видом наказания", — сказал защитник.

В конце февраля, а также в прошлом году суд также не нашел оснований для досрочного освобождения Олега Навального. Срок его наказания истекает 30 июня 2018 года.

Братья Алексей и Олег Навальные в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" и свыше 4 миллионов рублей у "Многопрофильной процессинговой компании", а также за легализацию более 21 миллиона рублей.

По вступившему в силу приговору, Алексей Навальный получил 3,5 года условно, а Олег Навальный — такой же срок, но реального заключения. Кроме того, судом с братьев взыскано свыше 4,5 миллиона рублей по гражданскому иску "Многопрофильной процессинговой компании", которая была одной из потерпевших сторон в деле.