В Ставрополье лидера "Молодежного Яблока" приговорили к тюрьме за наркотики

ПЯТИГОРСК, 14 июн – РИА Новости, Маргарита Савельева. Суд в Ставрополе приговорил активиста Кирилла Бобро к полутора годам колонии по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщил РИА Новости представитель Ленинского районного суда города.

В конце февраля Ленинский районный суд арестовал лидера "Молодежного Яблока" Кирилла Бобро на трое суток за организацию пикета около здания ФСБ в Ставрополе. Акцией Бобро решил поддержать активистку партии "Яблоко", соорганизатора митинга памяти Бориса Немцова Анастасию Антонец, с родителями которой беседовали силовики и просили убедить дочь отказаться от подготовки мероприятия. Позже сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме Бобро наркотики, было возбуждено уголовное дело. Адвокат в свою очередь заявлял, что Бобро ведет здоровый образ жизни и занимается спортом.

"Приговором суда Бобро назначено 1,5 года в колонии общего режима, он признан виновным по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков)", — отметил представитель суда. По его словам, решение пока не вступило в силу.

После обысков в доме Бобро на сайте партии "Яблоко" появилось заявление от имени председателя Эмилии Слабуновой, которая назвала дело "политически мотивированным", а неизвестные вещества, предположительно, наркотические, обнаруженные в квартире Бобро, могли быть, "учитывая все обстоятельства, подброшены".