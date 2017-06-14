В Новокузнецке задержали афериста, выманивавшего деньги у пенсионерок

КЕМЕРОВО, 14 июн — РИА Новости. Новокузнецкие полицейские задержали афериста, который обманул трех пожилых местных жительниц, при этом выбирал жертв только со "счастливым" для него именем Валентина, сообщили РИА Новости в главке МВД по Кемеровской области.
"Все заявительницы носили имя Валентина и были старше 70 лет. Сотрудники полиции выяснили, что аферист представлялся пенсионеркам сыном заведующей местной аптеки, которая скончалась некоторое время назад, и, ссылаясь на возникшие материальные трудности, просил одолжить деньги", — сообщили в ведомстве.
Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за мошенничество 39-летний местный житель. Некоторое время назад он проживал на одной улице с потерпевшими и знал, с каким уважением пожилые люди относились к фармацевту. Мошенник был уверен, что потенциальные жертвы охотно согласятся помочь ее родственнику, и поэтому, как отмечают в ведомстве, представлялся сыном умершей горожанки, рассказывая выдуманную историю о своей якобы нелегкой жизни.
Мужчина стал фигурантом нескольких уголовных дел по статье "мошенничество с причинением значительного ущерба". Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.