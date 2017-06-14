СК завел дело на жителя Брянской области, напавшего на водителя скорой

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о побоях против жителя Брянской области, напавшего на пожилого водителя скорой помощи, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

Как сообщалось раннее, 1 июня подозреваемый в состоянии опьянения находился на улице Краснооктябрьской города Стародуба. Туда же по вызову прибыла бригада скорой помощи, где обнаружила другого мужчину с травмами головы. Во время оказания пострадавшему первой медицинской помощи фигурант уголовного дела стал вести себя агрессивно по отношению к женщине-фельдшеру. Когда 72-летний водитель автомобиля скорой помощи сделал дебоширу замечание, тот ударил его рукой по голове.

"Незначительный повод для применения насилия к пожилому человеку и демонстрация пренебрежительного отношения к общественному порядку дали основания полагать следователям, что побои были причинены из хулиганских побуждений", — говорится в сообщении СК РФ.

Следственным управлением СК РФ по Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя города Стародуба, предусмотренного ст. 116 УК (причинение побоев из хулиганских побуждений). Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается по настоящее время, добавляет СК.