СК завел дело на жителя Брянской области, напавшего на водителя скорой

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о побоях против жителя Брянской области, напавшего на пожилого водителя скорой помощи, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.
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"Незначительный повод для применения насилия к пожилому человеку и демонстрация пренебрежительного отношения к общественному порядку дали основания полагать следователям, что побои были причинены из хулиганских побуждений", — говорится в сообщении СК РФ.
Следственным управлением СК РФ по Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя города Стародуба, предусмотренного ст. 116 УК (причинение побоев из хулиганских побуждений). Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается по настоящее время, добавляет СК.