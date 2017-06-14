Замглавы администрации Курска подозревают в соучастии в вымогательстве

МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Заместитель главы администрации Курска задержан по подозрению в соучастии в вымогательстве, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Как отмечает СК РФ, следователи Курской области расследуют уголовное дело в отношении одного из лидеров преступной среды Дмитрия Волобуева. В частности, отмечается, что к следователям обратился предприниматель, которым был возведен гаражно-строительный кооператив из 240 гаражей. Волобуев и другие лица, оказывая на руководителя организации давление и угрожая ему насилием, требовали передать лицу, в интересах которого они действовали, право собственности на 20 гаражных боксов стоимостью более 8 миллионов рублей, отмечает СК РФ.

"В совершении данного преступления подозревается и заместитель главы администрации города Курска, который также, по версии следствия, принимал в этом участие… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "вымогательство, совершенное группой лиц, в особо крупном размере", по подозрению в совершении которого задержан заместитель главы администрации города Курска", — говорится в сообщении СК РФ.

Отмечается, что следователи ближайшее время предъявят Волобуеву и замглавы администрации Курска обвинение. В отношении подозреваемого в соучастии чиновника будет решаться вопрос об аресте.

Представитель администрации Курска подтвердил РИА Новости, что замглавы администрации города Николай Зайцев задержан в среду после обысков в его кабинете.

"Да, он задержан, перед задержанием в его кабинете прошли обыски", — сказала собеседница агентства, отметив, что ей неизвестна причина задержания.

В начале июня следственные органы задержали заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова, который обвиняется в получении взятки от предпринимателя в виде гаража, 7 июня Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца.

Ранее в июне СК сообщал, что вице-губернатор Владимирской области по имущественным и земельным отношениям Елена Мазанько обвиняется в получении взяток на сумму не менее 3 миллионов рублей. Ранее уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере было возбуждено против бывшего вице-губернатора Владимирской области Дмитрия Хвостова. Уголовное дело также возбуждено в отношении заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова, он подозревается в получении взятки. В апреле уголовные дела о получении взяток были возбуждены в отношении бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и главы Удмуртии Александра Соловьева. В июне следователи СК РФ совместно с сотрудниками ФСБ задержали губернатора Кировской области Никиту Белых с поличным во время получения взятки в одном из столичных ресторанов. В сентябре 2015 года Следственный комитет РФ пресек деятельность преступного сообщества, возглавляемого главой Коми Вячеславом Гайзером. Гайзеру было предъявлено обвинение в мошенничестве, взятке, создании организованного преступного сообщества и отмывании преступных доходов.