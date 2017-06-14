В Подмосковье проверяют данные СМИ об отказе уступить дорогу скорой

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Следователи организовали проверку по информации, выявленной в СМИ, о воспрепятствовании проезду машины скорой помощи на Горьковском шоссе, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Подмосковью.

"По указанию руководителя ГСУ СК России по Московской области следственными органами организована проверка по телесюжету о воспрепятствовании проезду машины скорой помощи в Ногинском районе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в эфире одного из федеральных каналов был показан сюжет, как водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по Горьковскому шоссе, неоднократно препятствовал проезду скорой, которая везла в больницу пациентку в тяжелом состоянии.

Подчеркивается, что СК России "незамедлительно и принципиально реагирует на факты противоправных действий в отношении медицинских работников". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.