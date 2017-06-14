В Бурятии из-за лесных пожаров объявили режим ЧС

КРАСНОЯРСК, 14 июн — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Бурятии из-за лесных пожаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

Ранее сообщалось, что за сутки площадь лесных пожаров в Бурятии выросла с 430 до 580 гектаров.

"Указом временно исполняющего обязанности главы Республики Бурятия от 13 июня 2017 года №116 введен режим чрезвычайной ситуации в лесах Республики Бурятия, возникшей вследствие лесных пожаров", — говорится в сообщении.

В период действия ЧС запрещено разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, на землях всех категорий.