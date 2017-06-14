В Еврейской автономной области ищут пропавшую трехлетнюю девочку

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Девочка 2014 года рождения пропала в Еврейской автономной области, следователи возбудили дело по статье "убийство малолетнего", сообщается на сайте Следственного комитета России.
"Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения малолетнего ребенка по признакам преступления… "убийство малолетнего", — говорится в сообщении.
Согласно релизу, в настоящее время отрабатываются все версии произошедшего, работа по поиску девочки не прекращается, задействована криминалистическая техника, беспилотники, служебные собаки. Расследование уголовного дела продолжается.